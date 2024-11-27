國銀港商聯貸案踩雷 建築融資逾放額飆逾3年高點

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（中央社記者謝方娪台北27日電）由安泰銀行統籌主辦、共8家金融機構參與的香港商新朗興業台灣分公司聯貸案遭倒帳，銀行於9月宣告此案違約，10月列入逾放，根據金管會統計，今年10月底國銀建築融資逾放額飆高至新台幣41.23億元，創41個月新高。

金融市場9月傳出由安泰銀行統籌主辦的香港商新朗興業台灣分公司聯貸案遭倒帳，參貸行包括永豐銀行、新光銀行、國際票券、兆豐票券、大中票券、合庫票券及全球人壽，合計8家金融機構成苦主。主辦行安泰銀當時對外說明，身為管理行會展開訴追程序。

根據金管會統計，今年10月底本國銀行建築融資逾放餘額飆高至41.23億元，創2021年6月以來、41個月高點，單月大增32.64億元。國銀建築融資逾放比走高至0.11%，創2021年8月以來、39個月新高。

金管會銀行局副局長侯立洋證實，國銀有發生一起餘屋貸款個案轉列逾放，導致10月逾放比走高。

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他說明，先前此案曾展延1年，展延到期後授信戶仍無法還款，銀行於9月宣告此案違約、10月列入逾放，此聯貸案共涉及8家金融機構，分別為3家銀行、4家票券及1家壽險，授信餘額約65億元。

侯立洋表示，銀行有請資產公司對聯貸案擔保品進行鑑價，因鑑價金額高於授信餘額，具有市場價值及十足擔保，銀行評估債權有保障；聯貸行也已啟動法催程序，進入催債流程以確保債權。（編輯：林家嫻）1131127