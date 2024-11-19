金融三業審慎 對中國曝險總額跌破兆元大關

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（中央社記者謝方娪台北19日電）近年中國經濟成長率放緩，金融業對中國地區授信及投資趨於保守，金管會今天公布，截至今年第3季底止，金融三業對中國曝險正式跌破兆元大關、降至新台幣9691.87億元，年減12.7%。

根據金管會最新統計，截至今年第3季底止，金融三業對中國曝險總額降至9691.87億元，年減12.7%。其中，以本國銀行對中國曝險年減1231.18億元最劇烈，保險業對中國曝險年減187億元，證券期貨投信投顧業對中國曝險微幅年增4.77億元。

金管會銀行局副局長侯立洋分析，考量近年中國經濟成長率放緩，國銀對中國地區授信及投資案件均採較審慎保守態度進行，其中又以授信年減1198.45億元最大宗。

金管會明定，國銀對中國曝險以上年度決算後淨值1倍為限，截至今年第3季底止，國銀對中國曝險占淨值比率跌破2成、降至19.2%，改寫金管會自2013年第3季對外公布統計資料以來新低。

截至今年第3季底止，保險業對中國曝險總額為703億元，全為壽險業投資中國地區有價證券部位，產險業對中國曝險已連21個月掛零；總計保險業對中國曝險占可運用資金僅0.21%。

金管會保險局副局長陳清源觀察，保險業持有中國地區有價證券總額下滑，主因應與目前中國政經情勢風險升高有關。

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證券期貨投信投顧業方面，截至今年第3季底止，對中國曝險總額逆勢走升至134.31億元，曝險占淨值比達1.7%。

進一步細看各業別，券商對中國曝險為106.47億元，年增6.33億元，主因券商調整自營部位持股所致；期貨商對中國曝險0.95億元，年減1.56億元，主因元大期貨中國子公司勝元期信息科技解散清算；投信投顧業對中國曝險26.89億元，則與2023年同期持平。（編輯：潘羿菁）1131119