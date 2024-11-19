台壽理賠遭詐逾2千萬 金管會：若有違失將依規處置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北19日電）台壽有保戶多次利用小額理賠申請蒙混過關，涉及金額達新台幣2390萬元。金管會今天表示，台壽10月28日通報重大偶發事件，因需要時間進行內部調查，台壽目前尚未提交調查報告，若後續確定有違失，將依法規處置。

媒體報導壽險業爆發近年罕見的理賠詐保案，涉及金額逾2000萬元，台壽16日晚間主動發布聲明表示，公司第一時間已對涉案員工停職或調職，積極向不肖保戶求償，公司也即刻全面提高理賠內控標準。

金管會保險局副局長陳清源今天在例行記者會說明，台壽於10月28日向金管會通報重大偶發事件，原依規定，台壽應於通報重大偶發事件次日起、7個營業日內函報後續處理報告，但因台壽表示需要時間進行內部調查，目前尚未提交調查報告，金管會已請台壽儘速提交。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳清源指出，目前台壽正調查處理中，先就台壽初步回報內容及對外發布聲明稿來看，此為理賠作業控管上的疏失，若後續依台壽提交的調查報告內容，發現台壽確實有未建立或未執行內控或稽核制度、涉違反相關法令情事，將依法規處置，並督促台壽落實改善。

外界關注台壽何時發現此案、與通報金管會是否有時間上的落差，陳清源強調，台壽申報時間點及此案是否涉及內部理賠作業程序瑕疵、是否違反內部作業規定等，均會待台壽提交整體調查報告後，一併處理。（編輯：潘羿菁）1131119