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前3季國銀對中小企業放款近5千億 達陣今年度目標

2024/11/12 17:17
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（中央社記者謝方娪台北12日電）營運週轉金等4大資金需求趨熱，金管會今天公布，今年9月本國銀行對中小企業放款淨增加新台幣885億元，創至少近10年同期新高，累計前3季國銀對中小企業放款淨成長4947.85億元，提前達陣今年度新增放款目標。

根據金管會統計，截至今年9月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆2612億元，月增885億元，創今年單月第3高，若與歷年同期相比，則創至少近10年同期新高。

金管會銀行局副局長侯立洋在例行記者會分析，國銀對中小企業放款動能轉熱，主要有4大原因，包括營運週轉金、購置商辦與不動產融資、資本性貸款及因應股利發放的貸款需求推升，換言之，無論短期營運週轉需要或中長期資本需求均有增加。

累計今年前3季國銀對中小企業放款淨成長4947.85億元，超前達陣年度新增放款目標4200億元，年度目標達成率攀升至117.81%。

今年前3季以永豐銀對中小企業放款增加594.91億元居冠，兆豐銀降至第2名，對中小企業放款增加579.73億元。

第3名為彰銀對中小企業放款增加460.01億元，第4名為北富銀對中小企業放款增加419.35億元，第5名為玉山銀對中小企業放款增加386.71億元。（編輯：潘羿菁）1131112

侯立洋
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