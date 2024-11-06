銀行強化洗防打詐 數存帳戶年成長動能探統計新低

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（中央社記者謝方娪台北6日電）根據金管會統計，在近年詐騙氾濫，銀行強化洗錢防制及打詐作為等3大因素影響下，截至今年第3季底止，銀行數存帳戶總數達2345.84萬戶，年增率收斂至24.93%，改寫統計新低。

若單看數存帳戶警示戶比率，截至今年第3季底止為0.06%，與整體銀行開戶總數的警示戶比率0.05%相近。

金管會公布最新統計，截至今年第3季底止，共有33家實體銀行及3家純網銀開辦數位存款業務，合計已開立數位存款帳戶數攀升至2345.84萬戶，但僅季增5.21%、年增24.93%，季增率探統計次低、年增率則下探統計新低。

金管會銀行局副局長侯立洋直言，銀行數存帳戶無論季增率或年增率均有趨緩現象，經向銀行了解，背後有3大原因，首先是部分銀行行銷推廣及優惠減少，導致民眾開戶誘因降低，其次是近年整體銀行數存帳戶開戶基數持續增加，墊高基期，讓成長動能隨之趨緩。

第3大原因則與近期銀行強化洗錢防制、阻詐及防杜人頭戶目標有關。侯立洋點出，部分銀行針對想加辦數存帳戶的既有客戶，銀行會視客戶實際使用需求，請客戶活用既有帳戶，將原有數位存款帳戶升級或加開子帳戶等，而非直接協助客戶加開數存帳戶。

若同步檢視數存帳戶警示戶比率，截至今年第3季底止為0.06%，個別銀行中，數存帳戶警示戶比率最高者約0.2%。

侯立洋說明，銀行一般帳戶加數存帳戶的總開戶數警示戶比率為0.05%，兩比率接近，並沒有顯示因一般或數存帳戶性質，導致警示戶比率特別高的現象。

展望未來數存帳戶市場，侯立洋認為，銀行初始目標是獲客，後續策略會轉為提高帳戶效率，隨基期已高，成長趨緩可以預料，但他強調，銀行數存帳戶成長並無低迷不振，仍然持續正成長，只是成長速度相對過去放緩。

目前客戶開立數存帳戶，僅可同時申請網路銀行、晶片金融卡及相關轉帳功能，有銀行提議，希望可進一步開放客戶開立數存帳戶同時即可同步申請多元業務功能，例如水電費、學費或證券戶代扣繳等。金管會官員對此表示，會請銀行公會繼續研議。

數存帳戶依身分驗證方式不同，共分為3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，合計逾453.75萬戶；第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶，合計達602.17萬戶。

第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶，因開戶驗證方式最方便，共有逾1289.91萬戶數存帳戶屬於此類，居3類別之最，占整體比重近55%。

就個別銀行觀察，最受歡迎的數存帳戶持續由台新Richart穩坐冠軍，開戶數達419.29萬戶，第2名為國泰世華銀行，數存帳戶開戶數達271.43萬戶，但與台新Richart仍有逾百萬戶差距。

第3名由純網銀LINE Bank（連線銀行）拿下，開戶數達195.78萬戶；第4名為一銀iLEO，開戶數逾184.56萬戶；第5名為永豐大戶DAWHO，數存帳戶開戶數逾176.14萬戶。（編輯：楊凱翔）1131106