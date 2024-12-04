新新併送審 新光銀工會：盼協商實質保障員工權益

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（中央社記者謝方娪台北4日電）台新金及新光金向金管會遞送合併申請，新光銀行工會今天發布聲明強調，對於員工安置計畫協商，目前三方仍僅止於意見交換階段，尚未有明確共識，工會期盼新光金與台新金在未來協商過程能實質保障員工權益。

新光銀行工會今天發布聲明表示，新光金、台新金與新光銀行工會員工安置計畫協商會議於今年11月29日正式召開，至今舉行2次，會中雖氣氛融洽，但三方仍僅止於意見交換階段，針對員工安置計畫實質內容、細節性議題等，均尚待資方進一步提出與釐清，尚未有明確共識。

新光銀行工會指出，經過確認，金管會無相關法規明文規範合併申請文件均須齊備始能提交合併申請，因此，對於新光金與台新金尚未與工會達成員工安置計畫共識便先行遞件，工會予以尊重。

不過，新光銀行工會也強調，此舉已使工會多數會員惶惶不安、充滿疑慮，工會期盼新光金與台新金在未來協商過程能充分考量工會會員對此次合併案的關注及憂慮，實質保障員工權益。

新光銀行工會表示，新光銀行工會為新光銀行工會會員協商主體，所爭取員工安置計畫適用對象僅為新光銀行工會會員，針對新光金及其餘子公司員工安置計畫實質內容，新光銀行工會無權干涉、亦不予評論。（編輯：楊蘭軒）1131204