LINE Pay轉上市掛牌 股價震盪逾10%

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（中央社記者吳家豪台北5日電）行動支付品牌LINE Pay連加網路今天以承銷價每股508元由興櫃轉上市，盤中一度下跌至465元、跌幅超過8.46%，隨後回到平盤之上，最高達520元、上漲2.36%，高低點震盪超過10%。

LINE Pay董事長丁雄注出席掛牌典禮致詞表示，選擇在台灣上市，是因為台灣是LINE Pay的起點和成長的地方，應該將上市創造的效益注入台灣資本市場，今天掛牌上市是LINE Pay邁向國際化的基石。

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LINE Pay發布新聞稿指出，正式掛牌上市後，將持續投入各項支付技術開發，包括導入人工智慧（AI）為用戶量身打造專屬優惠、運用擴增實境（AR）推動創新支付體驗，同時將積極開拓全球市場，以增設支付據點、擴大用戶規模、拓展內容及行銷服務，將LINE Pay生態圈擴大至全球。

LINE Pay在台灣用戶數突破1270萬，支付據點超過57萬處，涵蓋線上及線下各產業支付據點，用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張。（編輯：張均懋）1131205