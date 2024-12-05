本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

LINE Pay轉上市掛牌 股價震盪逾10%

2024/12/5 11:30（12/5 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行動支付品牌LINE Pay連加網路5日舉辦上市掛牌典禮，LINE Pay董事長丁雄注（左4）帶領經營團隊出席。（LINE Pay提供）中央社記者吳家豪傳真 113年12月5日
行動支付品牌LINE Pay連加網路5日舉辦上市掛牌典禮，LINE Pay董事長丁雄注（左4）帶領經營團隊出席。（LINE Pay提供）中央社記者吳家豪傳真 113年12月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北5日電）行動支付品牌LINE Pay連加網路今天以承銷價每股508元由興櫃轉上市，盤中一度下跌至465元、跌幅超過8.46%，隨後回到平盤之上，最高達520元、上漲2.36%，高低點震盪超過10%。

LINE Pay董事長丁雄注出席掛牌典禮致詞表示，選擇在台灣上市，是因為台灣是LINE Pay的起點和成長的地方，應該將上市創造的效益注入台灣資本市場，今天掛牌上市是LINE Pay邁向國際化的基石。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

LINE Pay發布新聞稿指出，正式掛牌上市後，將持續投入各項支付技術開發，包括導入人工智慧（AI）為用戶量身打造專屬優惠、運用擴增實境（AR）推動創新支付體驗，同時將積極開拓全球市場，以增設支付據點、擴大用戶規模、拓展內容及行銷服務，將LINE Pay生態圈擴大至全球。

LINE Pay在台灣用戶數突破1270萬，支付據點超過57萬處，涵蓋線上及線下各產業支付據點，用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張。（編輯：張均懋）1131205

#LINE
#LINE Pay
#Pay
#台灣
#丁雄注
丁雄注
LINE Pay暫定12/5轉上市 11/15起競拍LINE Pay 12月轉上市 丁雄注：今年交易量增雙位數
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：