LINE Pay 12月轉上市 丁雄注：今年交易量增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北11日電）行動支付業者LINE Pay連加網路將於12月由興櫃轉上市，董事長丁雄注今天接受媒體採訪說，預期今年交易量相較去年將成長雙位數，現在是好時機拓展海外市場，目標讓台灣出國旅客和外國來台旅客都使用LINE Pay，建立跨境支付系統。

LINE Pay上市掛牌前擬辦理現金增資發行800萬股，採溢價發行，發行價格暫定為每股新台幣520元，預計募集總金額41.6億元。除保留5%、40萬股由員工認購之外，其餘95%、760萬股公開承銷。

LINE Pay全台用戶數已突破1270萬戶，目前在台灣有超過57萬處支付據點，收入主要來源為手續費收入占總營收約83%，其次為金融推廣合作收入約占12%、廣告行銷平台收入約占3%。

近年LINE Pay營收穩步上升，今年前10個月累計營收約新台幣51億元，年增31%。

「對我們來說，上市只是一個新的起點，」丁雄注說，希望LINE Pay成為未來10年或20年都能穩定成長的企業。

丁雄注表示，第三方支付事業成本高、毛利低，LINE Pay初期曾經歷虧損期。後來在推動第三方支付業務成長的同時，也推動各項高毛利事業發展，逐步改善獲利結構，2021年開始實現全年度淨利轉正，維持穩定的獲利表現。

針對海外事業，丁雄注指出，LINE Pay已經在韓國提供跨境支付服務，先選擇韓國當成試驗性市場，測試理想中的跨境支付服務，再把成功模式複製到其他海外市場。LINE Pay未來也規劃導入NFC（近場通訊）技術，有助於打入歐洲等市場。

他說，希望LINE Pay服務不只是停留在支付階段，在海外擴展的同時，也成為幫助商家行銷全世界的平台，幫助商家提升銷售量。

隨著LINE Pay交易量規模擴增，市場關注未來是否達到須申請電子支付執照。丁雄注指出，LINE Pay日均餘額持續成長，已經快達到法律規定必須申請電子支付執照的門檻，未來會依規定申請。

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LINE Pay執行副總經理張修齊表示，金管會每年2到3月會來函詢問上一個年度的日均餘額狀況，今年前10個月LINE Pay日均餘額還沒超過20億元門檻。

根據規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額超過20億元，必須向金管會申請電子支付業務許可，納入金管會監管範圍。金管會年年首季均會函請市場上具一定規模的第三方支付業者提供前一年度保管代理收付款項總餘額等資料，檢視是否有業者須監理升級為電支。（編輯：楊凱翔）1131111