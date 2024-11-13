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LINE Pay暫定12/5轉上市 11/15起競拍

2024/11/13 18:29
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（中央社記者吳家豪台北13日電）行動支付業者LINE Pay連加網路暫定12月5日由興櫃轉上市掛牌，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元。

LINE Pay競拍時間為11月15日至19日，將於11月21日開標；11月25日至27日辦理公開申購，11月29日抽籤。

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LINE Pay全台用戶數已突破1270萬戶，目前在台灣有超過57萬處支付據點，今年前3季累計營收新台幣45.3億元、年增32.3%，稅後淨利4.79億元、年增27%，每股盈餘7.99元，今年前3季營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINE Pay董事長丁雄注日前接受媒體採訪說，預期今年交易量相較去年將成長雙位數，現在是好時機拓展海外市場，目標讓台灣出國旅客和外國來台旅客都使用LINE Pay，建立跨境支付系統。（編輯：楊蘭軒）1131113

丁雄注
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