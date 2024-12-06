投資台灣再添13家 三大方案投資額破2.4兆提前達標

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（中央社記者劉千綾台北6日電）經濟部表示，近日通過聯亞科技、鴻勝化學、家碩科技和順天堂等13家企業擴大投資案，投資台灣三大方案自2019年實施至今，累計已吸引1592家企業，投資額超過新台幣2.4兆元提前達標。

經濟部先前已證實，投資台灣三大方案規劃延長3年至2027年，目標增加6000億元投資，擴大適用全球海外台商及外商，聚焦5大信賴產業、服務業及大健康產業。

經濟部投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，近日通過13家企業擴大投資台灣，包含中小企業方案的佳德建材、田屋科技、鑫日正工業、台灣精材、鴻勝化學、昱銘公司、全光武玻璃科技、欣德芮公司，台商回台方案的家碩科技、某金屬公司，以及根留企業方案的聯亞科技、順天堂藥廠、某鋼製品企業。

投資台灣事務所表示，聯亞科技第3度申請根留企業方案，配合國內半導體廠的擴廠計畫，聯亞科技將投資近57億元興建新廠房與擴增機器設備。

此外，鴻勝化學已於108年、110年申請2次中小企業投資方案，將再投入近43億元，於彰濱產業園區崙尾區新建「化學溶劑回收再利用產業園區」，開發新製程、增加產能及擴大回收處理規模。

為深化無人機產業布局，田屋科技將於台中市太平區投資近2億元建設新廠，導入尖端設備如影像尺寸測量儀與光學機芯校正台，以數據化分析應用需求。

投資台灣事務所表示，家碩科技為因應半導體產業的蓬勃發展及市場需求，將於南部科學園區新建廠房，整合生產、研發及管理功能，導入智能製程管理系統，縮短生產時程並節約人力。

此外，科學中藥的製造供應商順天堂藥廠規劃在台中市西屯區工業區，興建智慧化新廠房及擴建產線。（編輯：林興盟）1131206