台加簽署優質企業相互承認協議 促便捷通關等優惠

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（中央社記者張璦台北6日電）財政部關務署表示，台灣與加拿大的「優質企業（AEO）相互承認協議」，於12月5日在台北舉行的「第20屆台加經貿對話會議」完成簽署儀式；透過協議的簽署，雙方海關將給予對方AEO出口業者便捷通關等優惠措施。

關務署指出，協議由駐加拿大代表處代表曾厚仁、加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel），分別代表雙方簽署，並由經濟部政務次長陳正祺、財政部關務署副署長蘇淑貞，及加方重要官員到場觀禮見證。

關務署表示，此協議的簽署代表雙方海關建立相互合作的新里程碑，邁出歷史性的一步。據統計，台灣為加拿大在亞洲的第6大貿易夥伴，近3年雙邊貿易總值平均逾50億美元，因此完成本協議簽署，對促進台加經貿發展至為重要。

關務署指出，期待經由雙方持續努力，拓展台加雙方未來在其他方面的關務合作，全方位促進貿易便捷及國際供應鏈安全，創造更大合作效益。

關務署進一步表示，台加雙方達成AEO相互承認，台灣安全認證優質企業出口業者將直接受惠。

關務署說明，經由互相承認驗證結果，雙方AEO出口業者可在台加兩方均享便捷通關等優惠措施，有利台灣AEO業者輸加貨物快速通關，創造商品競爭利基，更有助業者後續物流管理，構建零庫存、達成整體供應鏈安全，提升企業競爭力；加方AEO業者輸台貨品亦然，進而促進雙邊貿易發展，締造互惠雙贏。

台灣自98年12月實施優質企業制度，截至113年11月30日完成認證已達952家，包含421家安全認證優質企業及531家一般優質企業，約占台灣進出口貿易總值的50%。

台灣另已分別與美國、新加坡、以色列、韓國、澳洲、日本、印度、紐西蘭及瓜地馬拉完成簽署AEO相互承認協議，加拿大為與台灣簽署上述協議的第10個國家。（編輯：蘇龍麒）1131206