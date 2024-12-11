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電子零組件勁揚 台股跌幅收斂拚重返23000點

2024/12/11 10:56
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）電子零組件勁揚，台股今天盤中震盪跌幅收斂，重返23000點之上。法人表示，大盤醞釀止跌反彈，除了5日均線外，所有均線糾結形成強勁下檔支撐。

美科技股下挫，台股今天開低震盪，早盤最低22880.57點，下跌224.51點，盤中鴻海回神，代表中小型股的櫃買OTC指數回升，台股跌幅漸收斂，不過盤中金融翻黑，電子震盪，大盤力拚重返23000點之上。

到10時35分，加權指數22978.41點，下跌146.67點，跌幅0.63%，盤中成交值約新台幣1554.76億元，其中電子股跌0.79%，金融跌0.19%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌0.36%，電子零組件勁揚1.4%，OTC指數揚升0.22%。

主要電子權值股台積電盤中跌1.4%，鴻海跌0.7%，日月光投控跌0.6%，聯發科跌近1.5%，AI伺服器概念股廣達盤中跌1.7%，緯創跌2%，緯穎堅挺。富世達盤中大漲逾8%、鈊象股價重返千元，股價超過千元的高價股盤中回到「十七千金」。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉分析，台股今天醞釀止跌反彈，除了5日均線外，所有均線糾結形成強勁下檔支撐，大環境並未改變，台股後市仍可期。（編輯：張均懋）1131211

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