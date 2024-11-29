台股收跌僅年線未破 法人：下檔仍有撐

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（中央社記者潘智義台北29日電）台股今天走勢震盪，台積電遭外資賣超並在最後一盤翻黑，失守千元大關，讓原本漲逾百點的指數收黑。法人認為，台股跌36.4點收在22262.5點，僅守住年線約20910點，但小跌代表下檔有撐。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天高低震盪逾370點，收盤卻能小跌作收，代表盤勢不弱，惜未能收紅進一步穩定投資人信心。

黃國偉解釋，從技術面來看，線型已遭破壞，今天雖只收小黑，下檔有支撐，但仍須更大力度轉強，才能扭轉盤勢，否則投資人沒耐心，仍會賣出股票；尤其近來台股下挫，套牢賣壓不輕，盤久易跌。觀察期貨留倉，目前外資偏空，但本土法人偏多，現階段可謂資訊空窗期，須待新的消息面因素出籠才易扭轉盤勢。

宏遠投顧認為，科技股的股價飆漲期已過，第4季至明年第1季可望出現跌深反彈，但宜提防沒獲利，但高本益比的題材股出現修正。

三大法人今天合計賣超239.06億元，其中外資及陸資賣超264.65億元、自營商賣超21.91億元，投信買超47.5億元。

外資今天賣超聯電2萬6805張居冠，賣超前10名依序為聯電、中信金、神達、新光金、中鋼、鴻海、陽明、台新金、合庫金、群益台灣精選高息（00919）。台積電遭賣超8404張，為外資賣超第13名。（編輯：楊凱翔）1131129