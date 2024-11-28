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外資賣超98.85億元 砍高股息ETF

2024/11/28 18:25
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（中央社記者張建中台北28日電）台股今天開高震盪收小跌35.88點，加權指數收在22298.9點，成交值新台幣3248.12億元。外資賣超98.85億元，賣超前10名以高股息ETF居多。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美國總統當選人川普未來政策具不確定性，投資人態度保守，使得台股近期隨著外資賣超而震盪走低。

黃國偉說，觀察指數跌破季線約22583點和半年線22554點，停損賣壓並不明顯，只是未來走向仍不明朗，待股價對於消息面反應趨於鈍化，才有利市場逐步回穩。

外資及陸資今天賣超98.85億元，投信買超36.89億元，自營商賣超81.33億元；三大法人合計賣超143.29億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名以高股息ETF居多，有國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）和群益台灣精選高息（00919）。

外資賣超前10名還包括聯電、金寶、台玻、華新、群創和台新金。

外資買超前10名有元大台灣50反1（00632R）、神達、復華富時不動產（00712）、鴻準、長榮航、華邦電、陽明、元大美債20正2（00680L）、上海商銀和永豐金。（編輯：楊蘭軒）1131128

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