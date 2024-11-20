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台股震盪收低 外資賣超321億元砍鴻準4萬張最多

2024/11/20 17:19
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（中央社記者張建中台北20日電）台指期今天壓低結算，台股震盪收低，加權指數下跌160.44點，收在22688.36點，成交值新台幣3768.75億元。外資賣超321.6億元，賣超鴻準4萬張最多，衝擊鴻準股價重挫跌停。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股8月和近期兩度拉回測試季線和半年線支撐，雖然關鍵支撐有守，不過並未突破短壓，盤勢視為7月以來整理走勢中的反彈。

黃國偉說，外資期貨淨空單19日雖有減少，不過仍維持在4萬多口水位，台指期今天壓低結算後，外資未來動向將是觀察重點。

外資及陸資今天賣超321.6億元，投信買超52.19億元，自營商賣超21.9億元；三大法人合計賣超291.31億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超鴻準最多，達4萬330張。鴻海子公司寶鑫國際投資處分鴻準1405萬3000股，實現投資利益，加上外資大舉賣超，鴻準股價重挫跌停，收在84.5元。

外資賣超前10名還有台企銀、華航、遠東新、聯電、台積電、英業達、寶成、友達和上海商銀。

外資買超前10名包括中信金、玉山金、陽明、長榮航、大成鋼、元大滬深300正2（00637L）、萬海、新光金、永豐金和泰金寶-DR。（編輯：楊蘭軒）1131120

黃國偉
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