台指期結算台股震盪收低 下跌160點失守22700點
2024/11/20 14:03（11/20 14:35 更新）
（中央社記者張建中台北20日電）台指期今天結算，大盤上下震盪355點，最高達22977.56點，最低下探22622.47點，指數終場下跌160.44點，跌破22700點，收在22688.36點。
台股今天加權指數收在22688.36點，下跌160.44點，跌幅0.7%，成交值新台幣3768.75億元。
台積電今天開高震盪走低，由紅翻黑，終場下跌15元，收在1025元，市值縮水3889億元，滑落至26.58兆元，影響大盤約121點。
其他權值股漲跌互見，鴻海、廣達收漲逾1%，聯發科和台達電收跌，整體電子類股指數下跌0.86%。
傳統產業股普遍收低，包括塑膠、機電、玻璃和橡膠類股指數下挫逾1%。航運類股指數盤中勁揚2.53%，不過隨著長榮震盪翻黑下跌2.5元，收在233.5元，航運股指數漲勢明顯收斂，僅小漲0.26%。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，外資期貨淨空單19日雖有減少，不過仍維持在4萬多口水位，台指期今天壓低結算後，輝達財報及外資未來動向將是觀察重點。（編輯：張良知）1131120
延伸閱讀2025台股展望普遍樂觀 法人：最大變數是川普台股交易動能強勁 券商前10月稅前盈餘逾千億年增65%林修銘：變動加劇是新常態 證交所穩步拚市值前10強第3季製造業產值逾5兆年增1成 積體電路創新高
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台積電下跌15元 台股挫160點收在22688.36點