第3季製造業產值逾5兆年增1成 積體電路創新高

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（中央社記者劉千綾台北19日電）經濟部表示，AI和高效能運算等需求熱絡，今年第3季製造業產值達新台幣5兆167億元，年增10.34%，連3季正成長，其中受惠12吋晶圓代工持續增產，積體電路業產值攀升至1兆442億元，締造歷年新高紀錄，年增25.34%。

經濟部統計處今天發布113年第3季製造業產值統計表示，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，激勵資訊電子產業生產動能強勁，加以消費性電子新品備貨需求增加，今年第3季製造業產值5兆167億元，較去年同期增加10.34%，連續3季正成長。

觀察占比最大的資訊電子產業，統計處表示，電子零組件業產值較去年同季增加18.11%，其中積體電路業因AI與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工持續增產，產值攀升至1兆442億元，為歷年單季新高，年增25.34%，但面板及其組件業受大尺寸TFT-LCD面板需求走弱影響，產值1395億元，年減4.26%，抵銷部分增幅。

電腦電子產品及光學製品業方面，統計處表示，受惠AI應用商機擴展，帶動伺服器等產品增產，產值增加至5308億元，續創歷年單季新高，年增43.46%。

傳統產業方面，統計處表示，化學材料及肥料業、基本金屬業雖受全球景氣復甦步調緩慢，及海外化學品產能開出、低價進口鋼品影響，產量減少，但受惠產品價格上漲，推升產值分別年增5.06%、5.25%。

受惠新興科技應用擴展，帶動半導體生產用設備及零組件持續增產，機械設備業產值年增1.39%；汽車及其零件業產值則年減11.16%，統計處分析，主因燃油小型轎車市場需求動能不佳，及汽車零件外銷訂單縮減，但電動轎車持續增產，抵銷部分減幅。

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由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，統計處表示，今年第3季製造業生產指數98.95，較去年同期增加12.96%，連續3季正成長。

展望未來，統計處表示，全球經貿成長動能仍受美中科技爭端、地緣政治等不確定因素干擾，但隨AI、高效能運算等新興科技應用持續拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求暢旺，加上年終消費旺季備貨需求挹注，可望帶動台灣製造業生產動能續呈成長。（編輯：潘羿菁）1131119