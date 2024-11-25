AI挹注積體電路續創新高 全年製造業有望雙位數成長

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（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部今天公布10月工業和製造業生產指數統計，主要成長動能電子零組件業表現「一好一壞」，其中積體電路指數創歷來新高，但面板持續衰退。經濟部預估，在AI伺服器訂單持續挹注下，積體電路未來2個月成長機率高。

經濟部預估，11月製造業生產指數為98.08至102.08，年增5.8%至年增10.1%，雖然伺服器高基期效應和新舊品交替期，可能壓縮資訊電子業增幅，未來須觀察伺服器新品的銷售動能，不過全年製造業生產指數維持雙位數成長機率仍高。

經濟部今天公布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續8個月正成長；累計今年前10月工業和製造業生產指數皆為雙位數成長，分別為年增10.68%、年增11.11%。

觀察主要成長動能，10月電子零組件業生產指數112.03，創下歷年單月最佳紀錄，年增16.47%。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，電子零組件業表現「一好一壞」，其中積體電路指數125.64，持續創下歷來新高紀錄，年增19.78%，雖然消費性電子產品備貨潮趨緩，但AI伺服器高端訂單持續，預估積體電路未來2個月持續成長機率高。

至於面板及其組件方面，10月生產指數年減6.8%，連續3個月負成長，黃偉傑表示，面板第4季成長幅度未如預期，廠商寄望中國的舊換新政策拉抬作用，期盼挹注電視機等大尺寸面板產品。

此外，10月電腦電子產品及光學製品業生產指數129.45，為歷年同期新高，年增4.35%，連續16個月正成長。黃偉傑分析，主要動能來自檢測設備和伺服器，其中檢測設備受惠半導體擴充產能，國內外訂單持續增長。

伺服器方面，黃偉傑表示，第4季為伺服器的新品交替期，有部分廠商反應，新品轉換期過程中，AI伺服器產能可能趨緩，通用型伺服器增加，由於去年下半年伺服器增產，墊高基期，也減緩AI伺服器動能。根據廠商調查反應，伺服器新品動能最快於今年12月浮現，大量產能應於明年首季出現。

傳統產業方面，黃偉傑分析，傳統產業的復甦態勢並無預期強勁，除機械設備業受惠半導體產業擴廠動能強勁，年增11.06%之外，基本金屬業、化學材料及肥料業和汽車及其零件業持續衰退，分別年減3.52%、5.01%、12.59%。

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經濟部近日公布中國車款在地化供應鏈標準，在地化比率最高須逾35%，媒體關注對汽車及其零件業的影響。黃偉傑表示，整車受進口車競爭及汽車零件訂單縮減，但由於廠商反應12月將推出新車、且已找到國產化替代零件，預估整車減幅逐漸收斂；零組件則視外需表現而定。

展望未來，黃偉傑表示，國內半導體高階製程及伺服器相關供應鏈需求延續，加上年終採購旺季備貨需求接續釋出，可望挹注製造業生產動能；若全年製造業生產指數維持雙位數成長，預估11、12月平均製造業生產指數須為95.96、年增4.9%，綜觀全年雙位數成長機會仍高。（編輯：楊蘭軒）1131125