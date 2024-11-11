經部：第3季電腦資訊服務業營業額 1482億同期新高

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（中央社記者劉千綾台北11日電）經濟部表示，軟硬體設計以及線上遊戲平台、雲端資料等需求增加，推升今年第3季電腦及資訊服務業營業額達新台幣1482億元，年增6%；累計今年前3季營業額為4359億元，年增5.9%，單季和累計前3季營業額皆創同期新高紀錄。

經濟部統計處今天發布113年第3季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額統計。

今年第3季電腦及資訊服務業營業額1482億元，為歷年同季新高，年增6.0%；累計前3季電腦及資訊服務業營業額達4359億元，為歷年同期新高，年增5.9%。

攤開電腦及資訊服務業的行業別觀察，其中第3季電腦程式設計業1067億元，年增3.8%，主因系統整合建置及軟硬體設計等服務需求增加；線上遊戲平台、雲端資料代管及處理服務等需求擴增，推升資訊服務業415億元，年增12.0%。

統計處表示，今年第3季專業技術服務業營業額1140億元，為歷年同季新高，年增5.8%。其中管理顧問業355億元，年增10.0%，主因財務投資及企業管理經營諮詢業績活絡；廣告業及市場研究業525億元，年增3.7%，主因美粧及網路行銷廣告接案量增加。

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此外，汽車、工業設計案件量攀升，加上商業空間與景觀設計承攬業務增加，推升專門設計業236億元，年增5.9%；攝影業25億元，年減4.0%，主因結婚對數減少，影響婚紗攝影業績。

今年第3季租賃業營業額433億元，為歷年單季新高，年增9.9%，其中機械設備租賃業117億元，年增6.5%，統計處表示，主要受惠工程營造相關機械設備承租需求增加；運輸工具租賃業292億元，年增10.6%，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者拓展多元車款供消費者選擇，挹注業績成長；自行車租借服務據點擴增，則推升個人及家庭用品租賃業23億元，年增20.1%。（編輯：楊凱翔）1131111