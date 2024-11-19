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台股交易動能強勁 券商前10月稅前盈餘逾千億年增65%

2024/11/19 16:56
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（中央社記者曾仁凱台北19日電）今年台股成交量能放大，帶動證券商業績豐收。證交所今天公布10月統計，全體證券商今年1至10月稅前獲利達新台幣1014億元、稅後淨利為874.05億元，分別較去年同期成長65.72%、60.03%。

證交所進一步分析，今年前10月因大盤總成交值增加，全體券商經紀業務獲利高達809.04億元，比起去年同期的471.54億元大幅成長71.57%；自營業務淨利239.88億元，年增50.60%；承銷業務淨利73.93億元，同樣較去年同期成長50.42%。

單月表現方面，歷經8月股災後，投資人信心逐漸回籠，台股10月穩健反彈墊高，10月全體證券商稅後純益新台幣70.51億元，比9月成長8.73%。

證交所說明，10月大盤總成交值約7.123兆元，較9月增加2.53%，帶動證券商經紀業務單月獲利77.78億元，月增9.67%；另外10月券商自營的借券及附賣回債券利益較多，自營業務淨利18.17億元，較9月大幅成長118.39%；承銷業務淨利11.55億元，月成長率也達到60.19%。（編輯：潘羿菁）1131119

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