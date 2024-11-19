2025台股展望普遍樂觀 法人：最大變數是川普

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）台股今年頻創新高，進入歲末年終，各大投資機構展望2025年台股，普遍抱持樂觀看法，但最大變數是當選美國第47位總統的川普（Donald Trump）。

群益金融集團今天舉辦2025年投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻表示，台積電接下來幾年營運前景明確，2025年下半年2奈米製程將量產，剛結束的10月法說會也調升展望。在台積電領軍下，看好明年台股指數有機會繼續衝高。

不過范振鴻提醒，由於台積電和AI人工智慧一枝獨秀，許多中小型股相對受到冷落，個股表現未必和指數同步。

其次，明年最大變數就是川普2.0，川普上任後，預計美國新政府可能提高關稅，加上地緣政治變化，中國政策救市成效，以及美元強弱引領新興市場資金流向等，都會牽動總體經濟與股市表現。尤其台股要特別提防川普突發性言論可能帶來的衝擊。

匯豐投信也表示，美國總統大選塵埃落定，川普將在明年1月20日就職，美國政黨輪替將為全球市場帶來全新的投資變局，政黨輪替過程，因政策變數加大，可能增加金融市場的波動度

滙豐投信基金經理人楊博翔觀察，近期市場反應與川普政策相關的「川普交易」，相關概念族群持續發威。如預期放鬆監管措施推升銀行股，「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）可望支持本土企業發展、貿易保護措施也使小型股表現活潑，另外加密貨幣價格也強勢表態。

楊博翔認為，投資人正面回應川普勝選，不過金融市場已先行定價，從最近美元、美債殖利率的強勁走勢來看，有可能已過度高估貿易戰與擴張性財政政策所帶來的再通膨情境。（編輯：楊凱翔）1131119