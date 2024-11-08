外資賣超台股0.12億元 連18個交易日砍聯電

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（中央社記者張建中新台北8日電）台股今天在台積電走高帶動下，上漲145.07點，收在23553.89點，成交值新台幣4217.84億元。外資賣超0.12億元，賣超聯電最多，有1萬8264張，已連續18個交易日賣超聯電，累計賣超逾49萬張。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美國主要指數接連創下新高，台股近日卻連10月18日的高點23713.7點都還未過，維持區間整理格局。觀察外資台指期貨淨空單超過4萬口，外資未來動向值得留意。

外資及陸資今天賣超0.12億元，投信買超30.42億元，自營商買超7.79億元，呈土洋法人對作局面；三大法人合計買超38.09億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超聯電最多，達1萬8264張；賣超建漢1萬7645張，排名居次。其餘賣超前10名有宏碁、元大滬深300正2（00637L）、台塑化、友達、華通、群創、第一金和英業達。

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外資已連續18個交易日累計賣超聯電逾49萬張，在外資接連賣超下，聯電股價自10月14日的52.5元滑落至今天的46.65元，下跌5.85元，跌幅約11.14%。法人指出，中國大陸積極擴產，半導體成熟製程產能恐將供過於求，並對報價造成壓力，連帶影響聯電毛利率表現。

外資買超前10名有緯創、陽明、新光金、元大美債20正2（00680L）、國泰20年美債正2（00688L）、鴻海、中鋼、長榮、廣達和鴻準。（編輯：楊凱翔）1131108