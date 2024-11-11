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美阻半導體輸中 法人：川普就任前空窗期台股仍偏多

2024/11/11 19:21
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（中央社記者潘智義台北11日電）因台積電尾盤回神，台股今天收盤僅跌24.25點，法人認為，美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月就任，在此之前的空窗期，預期台股走勢偏多，就職後須觀察川普政策。

加權指數今天終場收在23529.64點，下跌24.25點，跌幅0.1%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國禁止台積電7奈米產品輸中，造成台積電今天早盤下挫，但中國市場占台積電營收約10至15%，7奈米產品比重更低，所以市場消化資訊後，台積電尾盤跌勢大幅收斂，也同步反映在台股今天的指數表現。

黃國偉指出，台股漲多後逢前波壓力23700點震盪整理，但台積電向上趨勢未變，且美股創新高不久，台股仍處於偏多格局，並可望延續到川普明年1月就任總統前，待川普就任總統再觀察實際政策內容，判斷多空走向。

三大法人今天合計賣超61.49億元，其中自營商賣超86.82億元、外資及陸資賣超1.72億元，投信則買超27.05億元。

外資賣超前10名當中，電子股占一半，賣超第1名是陽明，其次依序為國泰永續高股息（00878）、聯電、萬海、緯創、友達、國泰金、華新、宏碁、群創。（編輯：楊凱翔）1131111

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