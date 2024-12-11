台肥明年加薪最高6.6%平均調幅5% 再度超越軍公教

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（中央社記者潘智義台北11日電）台肥公司董事長李孫榮今天宣布全體薪資一律普調3%，為擴大照顧基層員工，再調增固定薪資新台幣1080元，換算下來，初階人員調薪最高達6.6%，全員平均加薪達5%，再度超越軍公教。

台肥公司繼去年整體人均調薪達4.55%、加薪幅度完勝軍公教4%後，今天再宣布民國114年加薪調幅超越113年。

台肥董事長李孫榮到任1年多，帶領已有78年歷史的全台第1大老牌肥料公司，延伸核心競爭力、擴大事業版圖，繼去年宣告進軍乾淨能源供應者事業後，率先成立前瞻事業研究中心，日前再獲經濟部投資台灣事務所根留企業方案，將投資30億元於台中廠擴建液氨儲存槽，乾淨能源事業再跨出一大步。

李孫榮表示，這次董事會議通過一舉調升薪資達5%，衷心希望幫助大家樂業安心工作，進而能安居。

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李孫榮說，今年是台肥綠能元年，身為泛國營事業的一員，率先支持政府政策責無旁貸。

李孫榮進一步指出，農業時期，台肥是全台最大肥料供應者，當中大宗的液氨是肥料原料，而今時代變遷，在全球呼應淨零碳排、尋求乾淨能源之際，液氨正是乾淨能源的最佳選擇，這次獲得根留台灣企業加速投資行動方案，證明政府積極支持台肥液氨乾淨能源發展，以因應全球低碳能源發展需求。（編輯：林家嫻）1131211