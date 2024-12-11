盛弘打造醫療健康生態系 明年獲利展望樂觀

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（中央社記者何秀玲台北11日電）盛弘醫藥董事長楊弘仁表示，集團建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，本業穩定成長、子公司開始貢獻轉投資收益，對明年獲利展望樂觀。

盛弘今年前3季營收新台幣32.14億元，年增14.52%，稅後淨利1.12億元，年增40.79%，每股稅後純益0.86元。

盛弘醫藥今天舉辦媒體交流會，楊弘仁表示，台灣明年即將邁向超高齡社會，政府推動「健康台灣」政策，近年集團投入健康生態系並導入智慧化的成果已逐漸顯現，在「健康台灣」趨勢下，有助各子公司重點業務發展，2025年轉投資獲利貢獻可期。

盛弘醫藥有三大經營團隊，包括躍獅健康、精準健康和智醫城公司。

連鎖藥局通路布局方面，躍獅健康總經理楊坤璋表示，目前直營店有33家，加盟店76家，集中在桃園以北；今年新增專業醫藥平台聯合採購業務，初期以招募聯合採購家數及銷售處方藥為主。

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另外，精準健康旗下的哈佛健診，以預防醫學為核心，健康管理、健康檢查、特色門診三大面向作服務項目布局，與集團內躍獅健康、智醫康寓及生技業、醫美、長照機構等跨領域合作。

智醫城旗下與台灣房屋集團攜手合作，推出桃園首座醫養合一樂活公寓「智醫康寓」，目前已陸續交屋入住，樂活公寓住戶主要以高經濟條件退休族群、為父母準備的企業主及投資養生宅族群為主。（編輯：張良知）1131211