傳輝達中國招兵買馬增聘200人 專注研發自駕技術

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（中央社聖克拉拉11日綜合外電報導）路透社今天引述彭博（Bloomberg）報導，美國晶片大廠輝達（Nvidia）今年在中國增聘數以百計的員工，以強化研究能力並專注於新的自動駕駛技術。

知悉營運計畫的知情人士表示，截至今年年底，這家全球市值第2大公司在中國的員工將約有4000人，比年初的約3000人還多。因消息未公開而要求匿名的知情人士說，輝達在北京增聘了約200人，以補強開發自駕的研究人員團隊，這是公司擴張的關鍵一環。一名消息人士說，輝達也擴大售後服務與網路軟體開發團隊。

總部設於加州聖克拉拉郡（Santa Clara）的輝達正在全球招兵買馬，努力滿足對人工智慧（AI）晶片的爆發性需求。美國對中國實施貿易限制，阻止輝達將最先進的半導體銷往中國，儘管如此，在截至9月的季度，輝達在中國的銷售額仍達到54億美元。中國對輝達而言仍是重要的市場與研究中心。

輝達尋求與北京維持良好的關係，但當地反壟斷監管機關本週宣布對輝達2020年收購邁倫科技（Mellanox Technologies）展開調查；這起併購案早些時候獲得有關當局批准。在調查展開的幾週前，輝達執行長黃仁勳才在訪問香港期間強調中國對科技的貢獻。輝達的公司代表拒絕對此置評。

這起調查可能導致輝達挨罰或被要求採取補償措施，被視為可能是美中貿易紛爭不斷擴大的一部分。美國總統當選人川普已揚言將對中國貨品課徵更多關稅，同時北京當局也宣布對關鍵材料實施出口禁令。

北京對國內電動車製造商的支持，讓中國在先驅電動車技術上取得領先位置，協助調降新型聯網汽車的價格。十年來，輝達一直在研發駕駛自動化與AI軟體，但這些努力尚未獲得成果。輝達的中國研究人員將能處於有利位置，與尋求這類技術來增強產品的當地汽車製造商合作。

輝達在文件中表示，截至今年2月，輝達員工共有2萬9600人，遍布全球36個國家。知情人士說，輝達過去幾年在中國擴張規模，現在在北京的員工人數達到近600人，最近還在中關村開設新的辦公室。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1131212