疫情紅利消失 明年藥局恐出現整併潮

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（中央社記者何秀玲台北14日電）2023年全台藥局約達1.58萬家，超越4大超商店數約1.33萬家，疫情紅利消退後，部分社區型獨立藥局面臨經營壓力，業者認為，明年恐將出現整併潮；大型連鎖藥局大樹、佑全、丁丁藥局、躍獅皆積極備戰。

大樹藥局截至12月13日店數為391家，大樹今年展店目標為420家，是否能達成目標，大樹並未回應；針對藥局明年是否會出現整併潮，大樹表示「近期暫時不發表意見」。

佑全藥局旗下擁有佑全保健藥妝、健康人生藥局及札幌藥粧3大通路品牌，為優盛醫學集團子公司。佑全總經理文德蘭接受中央社採訪表示，藥局未來發展會與超商類似，會關掉部分虧損店舖以調整體質，藥局也是一樣。

她說，疫情紅利結束後，許多二代不願接班或不願再繼續經營傳統藥局，近一年來都在尋求買家；大型藥局要開高價整併，傳統藥局都想趁好價錢賣掉。

對大型藥局而言，若能形成經濟規模，就能擁有商品議價能力，因此「明年藥局應會有一波整理」，體質不好的藥局會順勢淘汰；但她認為，藥局家數不會少，服務項目會變更多。

面對台灣高齡化社會來臨，文德蘭說，佑全過去主要偏重在保健與嬰幼兒商品，現在核心競爭力是布局高齡化商機，讓社區藥局成為長照最後一哩路。

文德蘭指出，超商經營項目越來越廣，藥局也希望消費者能一站式購足，除了基本的保健品和藥品外，也將針對高齡者推出高齡醫美保養和日用商品，今年開始增加品項，並與醫美醫師合作開發新產品。

佑全今年前3季稅後純益虧損新台幣1337萬元，每股稅後虧損0.31元。文德蘭說，今年截至12月初，佑全三大通路共172家，今年前3季虧損，除了為留才將全體員工薪資提高5%外，近2年展店狀況較不如預期，將調整體質，關閉損益不平的店舖，明年仍會展店，幅度將維持10%至15%。

她表示，佑全目前門市以直營為主，未來會找尋求既有獨立社區藥局合作加盟店，「這是因為要開藥局，經營者一定得是藥師，但藥師是『稀缺資源』，藥師數量不夠，開藥局也沒用；但若有更多加盟藥局，就更有能力去做聯合採購。」

佳世達集團2023年入股以連鎖藥局丁丁藥局為主的通路商諾貝兒，成為第一大股東，今年更持續收購諾貝兒股權，11月已完成公開收購案，持股提高至40%以上。

佳世達集團醫療事業群共同總經理楊宏培日前表示，明年藥局為成長力道之一，藥局方面將會進行整併，希望創造經濟規模與採購量。諾貝兒向中央社記者表示，目前集團投資藥局店數合計已超過100家。

諾貝兒表示，未來丁丁藥局擴大營運規模的方式，包括自行積極展店，加上策略投資的雙引擎成長計畫，目前有2家區域型的連鎖體系在洽談中。

丁丁藥局從婦嬰用品起家，近來業務擴展至樂齡、長照及居家醫材產品，以滿足高齡社會需求。丁丁藥局已在家樂福店中店導入AI營養小助手，提供24小時服務，支援30國語言切換。

盛弘醫藥旗下的躍獅健康總經理楊坤璋接受中央社記者訪問表示，目前躍獅藥局直營店有33家，加盟店76家，集中在桃園以北，一年營收逾10億元。

今年新增專業醫藥平台聯合採購業務，初期以招募聯合採購家數及銷售處方藥為主，目前約近1000家藥局加入，透過共享、共用躍獅原有的藥品GDP倉儲物流，藉此減輕藥局經營壓力。

楊坤璋指出，藥局面臨疫情紅利退燒，以及人力、經營成本不斷攀升，首當其衝必定是小型和中型規模藥局，「整併一定是趨勢，甚至已是進行式」。

他認為，社區藥局必須發揮優勢，不光只是販售藥品，應該轉型和升級，「要賣的應是信任和健康」；如果只是以價制量肯定辛苦，可思考如何異業結盟。以盛弘來說，旗下有醫院和健檢體系，是其他連鎖藥局所沒有的優勢，藥局可提供展銷，相互導客，以達到精準健康的原則。

面對大者恆大趨勢，獨立藥局也籌組聯盟因應。串連全台社區獨立藥局的「鄰近健康」為國內藥局整合聯盟平台。

鄰近健康創辦人趙國鈞受訪表示，在疫情期間領口罩或快篩試劑，才知道離家近的社區藥局很方便；但疫情紅利消失，部分小型藥局感受到壓力，除非是在地經營超過30年、擁有固定客群的社區藥局「不會沒生意做」。

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獨立藥局雖在地化，卻有供應鏈管理、數位化轉型、二代接班困難和行銷資源欠缺等問題。目前平台已整合全台藥局約160至180家，能協助藥局營運管理，甚至能協助培訓藥助（藥局助理），協助商品銷售。

平台也帶入廠商資源，他說，現有簽約供應商約有40、50家，以醫材，睡眠儀器和保健品為主。後續將推動線上訂單藥局取貨服務，為藥局引進人流。（編輯：張良知）1131214