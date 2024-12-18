寬宏藝術宣布主辦江蕙演唱會 有望大幅挹注明年營運

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（中央社記者何秀玲台北18日電）藝文展演主辦業者寬宏藝術今天宣布，2025年將主辦江蕙演唱會，7月起將在台北小巨蛋和高雄巨蛋開唱，共計20場演出，另外寬宏藝術也公布音樂劇「悲慘世界」明年台灣巡演，有望大幅挹注2025年營運成長動能。

寬宏藝術表示，此2大演出2025年7月將同時在高雄演出，將帶旺國內暑期藝文展演市場，也讓2025年全年的營收與獲利表現，有機會創下歷年新高。

此為寬宏藝術繼2015年江蕙「祝福」演唱會後，相隔10年再度主辦江蕙演唱會。寬宏藝術表示，江蕙演唱會將在2025年7月11日至26日於高雄巨蛋開唱8場，8月8日至9月1日於台北小巨蛋接續演出12場。

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而音樂劇「悲慘世界」在台灣巡演檔期也已公布，將於北高演出52場，2025年6月12日至7月6日於台北國家戲劇院演出30場，2025年7月10日至27日於高雄衛武營歌劇院演出22場。

寬宏藝術今年前11個月累計營收約為新台幣15.7億元，年增44.6%。寬宏藝術表示，今年主辦國際歌手演唱會、西貢小姐音樂劇等國際級節目票房亮眼，12月還有多場舞台劇以及演唱會等，都將大力挹注營運。（編輯：翟思嘉）1131218