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買氣續航 前11月壽險業新保費逾7千億年增近2成

2024/12/19 15:19
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（中央社記者謝方娪台北19日電）壽險公會今天公布，今年前11月傳統型保單及投資型保單雙雙繳出雙位數成長動能，推動前11月整體壽險業新契約保費收入達新台幣7394.63億元，年增19%。

根據壽險公會統計，若加計認列在負債項下收入，今年前11月傳統型保單新契約保費收入達4479.39億元，年增18.6%，前11月投資型保單新契約保費收入達2915.24億元，年增19.5%。

合計今年前11月整體壽險業新契約保費收入達7394.63億元，年增19%，續年度保費收入達1兆4051.73億元，年增4.1%，合計總保費收入破2兆元、達2兆1446.36億元，年增8.8%。

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壽險公會分析，美國聯準會（Fed）今年9月啟動降息循環，部分壽險公司預期資金將回流至美元保單，陸續調升美元利變型保單宣告利率，並推出美元利變型保單新商品搶市，拉抬民眾購買意願，提振傳統型保單銷售動能。

另一方面，壽險公會觀察，近期股市多頭走勢，民眾對投資市場持樂觀態度，也連帶提升投資型保單銷售熱度，挹注投資型壽險及投資型年金險買氣雙雙優於2023年同期。（編輯：林家嫻）1131219

#公會
#壽險公會
#壽險業
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