立院砍燃煤60億預算 台電：盼給彈性確保供電穩定

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（中央社記者羅元駿台北22日電）立法院經濟委員會上週多次協商後決議減列火力發電燃煤新台幣60億元預算。台電今天指出，盼購煤預算與減煤量能匹配，若大幅刪減購煤預算，恐影響供電安全。

台電今天發布新聞稿表示，今年燃煤用量為2500萬噸，計劃明年進一步減至2200萬噸，亦即編列明年預算時已自行先減煤300萬噸。針對經委會決議，台電表示尊重此決議。

台電強調，供電並非量入為出的觀念，為了滿足用電需求，必須要有餘裕，以應對用電需求變化與極端氣候挑戰。

台電說明，針對立委認為台電所說的減煤300萬公噸，事實上是高雄興達電廠燃煤機組轉燃氣。統計至今年12月，興達電廠實際用煤量僅不到135萬噸，興達電廠透過環保調度，近年減煤已有成效，用煤量早已遠低於300萬噸。

台電指出，立委所言2025年減煤300萬噸為興達電廠原先就規劃的既定計畫，並非實情。台電會在維持供電穩定的前提下，努力深化減煤，為維持供電穩定。

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台電指出，盼購煤預算與減煤量能匹配，否則恐讓明年電力調度失去彈性，因用煤量皆依據再生能源及燃氣機組可合理發電時數來規劃，若大幅刪減購煤預算，在極端氣候造成水力發電減少，或因燃氣機組故障及用電量增加等狀況下，恐影響供電安全。

另外，針對媒體報導指「台電尋求翻案」，稱「後續還要政黨協商、甚至表決，才會做成決議」。台電澄清，並未有過如此發言，台電尊重立法院預算審議權與決議。（編輯：楊凱翔）1131222