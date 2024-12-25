加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
得獎幕後／他們總往危險的地方去 花蓮強震空拍鏡頭下的身影
首頁 / 產經

聯合再生：明年太陽能出貨可望成長 價格依然嚴峻

2024/12/25 17:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹25日電）太陽能廠聯合再生財務長潘蕾蕾今天表示，根據政府政策推估，2026年前台灣太陽能將有6GW的潛在市場，預期明年太陽能產品出貨量可望成長，不過市場持續供過於求，價格依然嚴峻。

聯合再生下午召開線上法人說明會，潘蕾蕾指出，聯合再生第3季在台灣擁有830MW的太陽能電池產能，其中430MW為M10穿隧氧化鈍化接觸太陽能電池（TOPCon）。

潘蕾蕾說，聯合再生在泰國有1.8GW太陽能電池產線，因美國對於泰國等東南亞國家太陽能電池產品課徵高額的反傾銷、反補貼稅率，泰國產線停止生產，將轉型為能源服務商，深耕東南亞市場。

潘蕾蕾表示，原本對於今年台灣市場樂觀期待，預期太陽能裝置量可望超過2GW；不過受施工許可取得延遲影響，今年實際裝置量不如預期，恐僅約1.4GW。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望未來，潘蕾蕾說，政府原訂2025年太陽能裝置量達到20GW，目前將時程延至2026年11月，由此估計2025年及2026年台灣將合計有6GW的潛在市場，預期明年下半年市場將開始升溫，聯合再生明年太陽能產品出貨量可望成長。

潘蕾蕾表示，今年太陽能市場供過於求情況嚴重，中國大陸廠商虧損生產，雖然業者已放緩擴產計畫，不過明年市場仍將供過於求，產品價格依然嚴峻。（編輯：張良知）1131225

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：