讓保戶好過年 3壽險1月提前給付滿期金近43億

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（中央社記者謝方娪、羅元駿台北25日電）因應農曆春節，國泰人壽、南山人壽及新光人壽將於明年1月下旬陸續提前給付滿期金及生存金，預估3家壽險提前給付總額將達新台幣42.96億元，讓保戶好過年。

壽險公司每年均會在春節前提前給付春節期間到期的滿期金及生存金等各項保險給付，讓保戶靈活運用資金。根據國泰人壽、南山人壽及新光人壽預估，此次春節前提前給付總額將達42.96億元，提前給付保單總數逾14.5萬件。

國壽表示，春節連假前夕將提前發放保險契約於明年1月21日至2月2日期間可領的滿期金或生存保險金，並統一於1月21日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，合計5.5萬件保單受惠，發放金額高達17.7億元。

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南山人壽指出，在明年1月23日至2月4日期間的滿期、還本金及增值回饋分享金，將提前於1月22日至24日依保戶選擇的給付方式陸續給付，預估提前給付保單件數逾5.8萬件，總給付金額達13.89億元。

新壽表示，為方便保戶資金調度，保單滿期金、生存金等保險給付，若給付日期落在春節連假、即明年1月21日至2月2日者，將提前於1月21日給付，預估提前給付保單件數達3.2萬件，提前給付金額合計11.37億元。（編輯：楊凱翔）1131225