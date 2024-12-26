科學園區通過21件投資案 總額195億元

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（中央社記者張璦台北26日電）國科會科學園區審議會第21次會議今天召開，會中通過21件投資案，其中4件不公開，投資總額計新台幣195.63億元；此外，尚有5件增資案，合計增資約11.9億元。

國科會指出，有公開的17件核准投資案包括精密機械的信邦電子股份有限公司銅鑼分公司；通訊的黑貓資訊股份有限公司；積體電路的英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司台灣分公司、睿晶科技股份有限公司、振生半導體股份有限公司新竹分公司。

電腦及周邊方面，包含先豐通訊股份有限公司南科分公司、緯穎智造股份有限公司、和新化學工業股份有限公司中科分公司；生物技術部分，為澄乘科技股份有限公司、富田永續生醫科技股份有限公司、久浪智醫股份有限公司、真茂科技股份有限公司宜科分公司。

同時，其他科學事業的基智有限公司、德普科技股份有限公司，其他園區事業的長鴻綠能股份有限公司、加雲聯網股份有限公司中科分公司、毅雲能源股份有限公司中科分公司投資案，也在此次會議中通過。

除緯穎智造股份有限公司未公開投資金額，有公開的17件核准投資案中，以先豐通訊股份有限公司南科分公司一案金額最高。

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國科會指出，先豐通訊股份有限公司申請於高雄園區投資設立南科分公司，公司為全球PCB領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司子公司，投資金額20億元，專注於研發高階應用的印刷電路板。

國科會表示，此公司因應重要客戶需求，進駐園區建置硬板研發中心，以滿足AI伺服器的高密度多層印刷電路板（HLC-HDI）需求，同時將持續開發下世代高階產品，並提前為集團布局AI領域基地，未來透過與客戶的深度合作，共同培育具國際視野的人才，以迎接快速成長與競爭激烈的市場挑戰。（編輯：楊蘭軒）1131226