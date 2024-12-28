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競國資遣移工爭議 新北：入廠檢查持續溝通

2024/12/28 11:46
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（中央社記者黃旭昇新北28日電）電子廠競國實業公司25日停止生產，提出大量解僱計畫；新北勞工局今天表示，部分外籍移工有資遣爭議，外勞服務科與勞檢處日前入廠協助，將通知競國公司說明，協調雙方溝通。

新北勞工局今天表示，競國公司有意結束台灣所有產線，將訂單轉移至中國大陸子公司生產，並於10月8日提報市府，將分批解僱共250名本國勞工，與103名外籍移工。

勞工局10月23日召集就業服務處、外勞服務科、勞資關係科，入廠舉行2場次說明會。當時約近200名本國勞工與移工代表參與，溝通工資、資遣費、失業給付、就業媒合、職業訓練及移工轉換雇主等議題。

勞工局回應中央社記者詢問表示，競國公司依勞基法，按規劃時程陸續資遣本國勞工。截至12月26日止，並無本國勞工申請勞資爭議。

至於移工部分，勞工局說，有接獲馬尼拉經濟文化辦事處，轉來競國公司14名菲國移工的申訴，對資遣有爭議。12月23日由外勞服務科、勞動檢查處會同菲辦人員，共同入廠檢查。

對於競國公司指派移工搬運機具、整理廠房，是否有違反就業服務法「許可外工作」的疑慮；勞工局說，主要還是肇因於部分外籍疑工，對於應被資遣，或依照契約給付約滿期間的薪資，移工有疑慮；市府將函請競國公司說明，且協調雙方溝通。

勞工局說，就業服務處已建立受影響勞工名冊，以加速並簡化未來失業給付申請流程。另外，即時提供相關就業與職訓訊息，以協助競國員工重返職場再就業。

新北市府說，至明年1月22日競國公司全部解僱前，市府勞工持續提供相關的輔導與監督，要求須依「大量解僱勞工計畫書」辦理。（編輯：林恕暉）1131228

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