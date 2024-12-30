新光銀工會：安置計畫迄今未有共識 未見資方誠意

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（中央社記者謝方娪台北30日電）新新併送金管會審查，截至目前為止，新光金旗下子公司中，除了新光銀行外，其餘5家子公司已通過員工安置計畫。新光銀工會今天抨擊，與台新金在優離優退及留任獎金均未有任何共識，未見資方所言「全員留用」的誠意與決心。

台新金與新光金擬100%換股合併，新光金旗下子公司近日陸續經與工會協商或勞資會議通過員工安置計畫，截至目前，新光金主要子公司中，僅新光銀行員工安置計畫尚在討論中，新光人壽、新光投信、新光金保代、新光金創投及元富證券共5家子公司已通過安置計畫。

新光銀行工會今天發布聲明表示，台新金與新光銀行工會正式協商迄今雖已達5次，在重要權益事項，包括優離優退及留任獎金均尚未有任何共識，且資方方案與新光銀行工會全體成員期望相距甚遠，新光銀行工會完全未見資方所言「全員留用」的誠意與決心。

新光銀行工會進一步指出，直至第5次正式協商時，新光金仍未打算規劃合併基準日前員工留任保障措施，且立場強硬，毫無協商退讓空間，完全未見照顧員工誠意，與目前資方對外營造的形象相去甚遠。

新光銀行工會表示，台新金與新光金其餘子公司簽署員工安置計畫，僅為虛應外界輿論，以營造出協商氣氛融洽假象，針對此突襲之舉，新光銀行工會難以苟同。

新光銀行工會也抨擊，其餘子公司安置計畫內容，甚至存在台新金於協商中不願妥協的條款，顯示資方立場反覆、說辭兩面。

新光銀行工會表示，台新金在第一次正式協商時曾告知新光銀行工會，未來將以新光銀行工會談定版本適用於其他子公司，現在反而搶先與其他子公司私定版本並對外發布新聞稿，態度反覆無常，令人懷疑是否別有用心，難認台新金真心與新光銀行工會協商的誠信。

新光銀行工會強調，新光金及台新金應本於誠實信用，審慎看待員工安置計畫商議一事，勿以兩面手法愚弄全體員工，徒增紛擾。（編輯：楊凱翔）1131230