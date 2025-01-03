三大法人轉買 外資敲進熱門ETF與台積電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）台股今天漲76.24點，收在22908.30點，三大法人終結連續賣超，外資買超逾91億元，敲進熱門ETF，並買超台積電5304張；法人分析，台股今天收盤漲勢收斂，氣氛偏保守，市場觀望川普上任後會如何針對通膨、關稅出招。

台股今天漲76.24點，收在22908.30點，成交值新台幣3303.92億元。

三大法人同步買超，合計買超112.89億元。其中，自營商買超11.82億元，投信買超9.39億元，外資及陸資買超91.68億元。

值得注意的是，外資與自營商都是終結連3賣，轉為買超，投信也由賣轉買，終結連4賣。

根據公開資訊指出，外資今天前十大買超股清單中，00929復華台灣科技優息、00940元大台灣價值高息位居1、2名，分別買超逾1.7萬張、逾1.5萬張，接續買超凱基金、英業達、中信金、華通、國泰金、長榮、統一、台積電。

除了金融股，外資也敲進科技和傳產股，並買超台積電5304張。

外資賣超排行方面，外資賣超彰銀、台新金、新光金位居前3名，賣超張數均逾1.9萬張，接續賣超群創、華新、聯電、長榮航、友達、鴻海、宏碁。

投信今天敲進長榮航、台新金、群益證、裕融、華南金、陽明、京城銀、上海商銀等，積極布局金融股與航運股。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台股走勢還是緊跟隨美股，由於美股漲跌互見，台股今天開高震盪，漲勢從超過260點，到收盤只有漲76點，顯示市場氣氛偏保守。

他進一步分析，美國準總統川普上任在即，會如何緩解通膨、調整關稅都是不確定性因素，「關稅戰如果再開打，沒有人是贏家」，加上市場對降息腳步的憂慮，美股走勢也相對保守，台股產業景氣走向兩極化，擁抱AI的股票飆漲，消費性電子股則處於低基期，對投資人而言也是兩難，在農曆年前的台股觀望期，還是有賴美股表現，提升外資買氣。（編輯：張均懋）1140103