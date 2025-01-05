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和碩成立機器人團隊 5年計畫拓展營運觸角

2025/1/5 19:57
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（中央社記者吳家豪台北5日電）代工廠和碩今天舉辦集團團圓日尾牙活動，共同執行長鄭光志受訪時表示，和碩內部已成立專門的機器人團隊進行研究，期待今年台北國際電腦展（COMPUTEX）可以展示一些成績。共同執行長鄧國彥說，已訂出5年計畫，希望可以看到全新和碩。

鄭光志指出，機器人牽涉的技術非常多，和碩身為專業代工廠，不只有代工，還有設計能力，著眼的是能帶給客戶什麼價值。機器人包含人形、工業用的類人形機器人，都是和碩要著重的領域，除了人工智慧（AI）和軟體控制之外，自動馬達方面應該也會做一些投資。

談到其他代工同業積極拓展營運「第2隻腳」，鄧國彥說，內部已訂出5年計畫，除了傳統生意之外，也投注更多心力在快速成長的產品和新事業，希望5年後可以看到全新和碩。

和碩副董事長程建中指出，這2年和碩的確在尋找一些新的方向，公司有很多隻腳，其中1隻很大，其他的腳一直在往前走，多年來替和碩累積不少實力和基礎；不過，新產品發展需要時間，有些沒辦法很明白端上檯面。

鄭光志表示，和碩在AI領域起步較晚，但腳步還算穩健，和碩看的是5到10年發展，例如AI應用不只在軟體，還有在消費型裝置上，只要基礎設施提升到一定程度，應該會出現像手機的一波成長。除了醫材之外，和碩也有投資擴增實境（AR）眼鏡元件，以及能源設施、電動車功率元件。

針對AI伺服器進展，鄭光志表示，經過過去一年穩健布局與數項投資，和碩都站在對的方向，去年底和碩設備已通過國內中型客戶測試，今年相信會有一些成績出來。和碩昨天已組裝完成輝達GB200機櫃，測試也非常成功，應該下週會送到客戶資料中心進行測試，算是和碩蠻重要的里程碑。

車用業務方面，鄭光志觀察，今年電動車成長速度應該會比較平緩，和碩在2個純電動車客戶已站穩腳步，除了原本占比之外，今年會設法提高在現有客戶的占比。和碩在傳統車廠的電動車部門也有一些斬獲，不過汽車生意洽談時間比較久，今年預計進入新產品導入（NPI）階段或小量生產，放量時間應該要等明年之後。（編輯：林家嫻）1140105

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