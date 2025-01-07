1月台股期指漲146點
2025/1/7 13:59
（中央社台北7日電）台北股市今天終場漲103.56點，收23651.27點。1月台指期以23752點作收，上漲146點，與現貨相較，正價差100.73點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨23606點、2月期貨23666點。
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台股今天終場漲103.56點，收23651.27點，成交金額新台幣4246.69億元。
1月台指期貨以23752點作收，漲146點，成交6萬164口；2月期貨以23814點作收，漲148點，成交989口。實際收盤價格以期交所公告為準。1140107
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