和碩登上黃仁勳演講背板 童子賢：產業未來很熱鬧

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（中央社記者吳家豪台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日在美國消費性電子展（CES）發表自駕車和機器人新技術，演講背板上的合作廠商名單出現和碩。和碩董事長童子賢今天用「必屬同黨」形容雙方關係，並指出機器人的技術需求比無人機更高，產業未來會很熱鬧。

童子賢下午以台灣玉山科技協會理事長身分出席「如何建構適合台灣的AI管制與法律環境」論壇，並接受媒體採訪。

談到和碩機器人布局，童子賢表示，台灣一直是包含矽谷在內的全球科技界和產業界好夥伴，很多矽谷公司的構想如果沒有透過台灣合作夥伴，無法轉化成產品，在機器人領域也不例外。

他提到，以前曾有廠商推出機器狗，透過簡單的語音指令可以互動，但現在的機器人不可同日而語，成熟度相當高，機器人被視為繼電動車、5G通訊、人工智慧（AI）、精密半導體後的下一個趨勢。

童子賢指出，機器人需要整合溫度感應器、光學感應器、壓力感應器、近距離感應器、紅外線感應器等零件，技術需求比無人機更高，產業未來會很熱鬧。

他說，因為黃仁勳登高一呼，輝達成為AI領域的領導者，「大家就奮力向前」。AI如果真的成功，對現代文明和社會的生產力有很大幫助，接著把AI擴展應用到智慧機器人等領域，也有助提高生產力。

童子賢說，邊緣運算這個名詞在20到30年前並不普及，以前也沒有智慧手機這個字。科技發展不一定完全按照原本設想的藍圖進行，現在談的服務機器人和智慧機器人最後會如何兌現、贏家是誰，都還很難確定，可能每隔1、2年會不正式的檢討。

他說，由於AI演算法和半導體晶片的進步，讓無人機和智慧機器人都有實踐的可能，未來有望在家庭和工廠中廣泛應用，提升社會的便利性和生產力，並解決高齡化和少子化問題。

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童子賢在論壇致詞時談到國科會去年公布AI基本法草案表示，AI法定環境應該傾向於管制或鼓勵，是近年來的熱門議題，由於AI技術發展迅速，可能影響各領域，需要制定基本法來規範和引導。

童子賢說，歐盟AI法規傾向於約束和管制，因為經濟自由化已經成熟，不需要政府過多干預，然而AI可能嚴重侵犯隱私和基本人權，這些問題需要在法律中規範。台灣AI基本法可參考歐盟經驗，但需要考慮本地的特殊情況。（編輯：張均懋）1140108