鮮食扮成長火車頭 全家2024年營收首度突破千億元

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（中央社記者何秀玲台北9日電）超商全家今天公告2024年營收首度突破千億元，為新台幣1051.04億元，年增5.52%，創歷年新高。全家向中央社記者表示，差異化鮮食為2024年營收成長火車頭，占總營收超過3成；2024年總店舖數與2023年相比，淨增加82家。

全家12月營收為88億元，年增2.9%，創歷年同期新高。全家表示，12月受惠店數持續成長，且掌握降溫、耶誕跨年聚會商機，推出多元溫暖商組及販促活動，帶動一般鮮食加現做調理食品等泛鮮食業績持續成長。

全家表示，因應今年農曆年節較早，企業禮盒採購需求提前在12月湧現，業績近翻倍。另外，全家數位渠道接續推出雙12促銷活動、年節應景商品，輔以APP生鮮平台推出火鍋商品，一般商品線上線下業績同步向上，帶動12月業績穩定成長。

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展望1月營運，全家表示，將進入農曆年前的節令商機掌握，陸續推出應景開運福袋、過年開運鮮食，年菜預購與走春禮盒也進入銷售高峰期，持續挹注1月業績。

截至2024年12月31日止，全家便利商店總店舖數達4316家，與2023年底總店舖數4234家相比，淨增加82家店。（編輯：林家嫻）1140109