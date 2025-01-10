台股收黑力守23000點 跌破季線週線收紅
2025/1/10 14:24（1/10 15:01 更新）
（中央社記者江明晏台北10日電）美股休市，台股今天量縮震盪，終場下跌69.27點，力守23000點關卡，但跌破季線約23042點，大立光、聯發科撐盤上漲，台積電平盤1100元作收，鴻海跌0.82%，世芯-KY、緯穎等高價股挫跌。
因美國前總統卡特（Jimmy Carter）9日舉行國葬，美國股市全面休市一天，台股今天量縮震盪，早盤一度走高，漲逾120點，至23200點之上，也站回月線關卡，但盤中指數震盪翻黑。
台股終場加權指數下跌69.27點，收23011.86點，成交值新台幣3321.67億元；電子股下跌0.15%、金融股下跌1.32%；代表中小型股票的櫃買指數下跌0.27%。
台股本週歷經上沖下洗，自7日高點至今天收盤，近4個交易日下跌932點，週線收紅，上漲約103點。
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觀察盤面焦點，台積電早盤漲10元，終場以1100元平盤作收，大立光早盤漲逾8%，終場漲幅收斂至5.97%，聯發科也發揮穩盤效果，上漲1.74%。
但權值股鴻海今天收黑，下跌0.82%，世芯-KY、緯穎等高價股收黑，分別下跌5%、3.06%。光通訊族群仍勁揚，光勝收漲3.59%，聯鈞也收紅。（編輯：楊凱翔）1140110
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