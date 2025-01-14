展望今年投資風向 外銀：股票表現有望優於債券

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（中央社記者羅元駿台北14日電）展望2025年投資，外銀陸續出爐今年投資看法，普遍認為股市優於債市，股票配比可以相對高，並持續看好人工智慧（AI）帶動科技股成長；此外，考量川普2.0時代來臨，建議在投資組合適度持有黃金，分散風險。

滙豐銀指出，2025年建議對全球股票持相對較高比重配置，對全球債券則持中性觀點。另外，為了應對地緣政治風險和美國總統當選人川普上任後的貿易政策不明朗因素，可考量加強多元資產配置。

滙豐亞洲區首席投資總監范卓雲指出，雖然美國新政府的政策調整，可能為全球貿易和當地財稅政策帶來不明朗因素，不過減稅和放鬆監管可能有利於美國資產。

渣打首席投資辦公室（CIO）認為，2025年全球股票展望轉趨正面，預期表現將優於債券，其中美國股市有望成為全球股市的主要驅動力。

渣打CIO說明，美國區域性銀行將受惠於降息週期和監管鬆綁，預期可釋放更多資金以支持經濟成長。科技與通訊服務業則受惠AI持續投資，帶動半導體製造與軟體發展。

滙豐看好英國、日本、印度和新加坡股票，認為上述市場具備良好成長前景和風險報酬率。

渣打CIO也提到，印度股票成長前景，背後原因為股本回報率表現強勁、穩健的國內資金流持續提供市場支撐，以及印度央行可能採取寬鬆貨幣政策。另外，在美中貿易緊張局勢升溫之際，印度為理想避險市場。

債市部分，范卓雲指出，美國新政府的關稅和移民政策為通膨前景增加不確定因素，而且債券利差縮小。滙豐早在去年美國大選結束後，就下調全球投資級債券至中性觀點。

渣打CIO建議，美元政府債券和亞洲美元債券仍是核心配置，但須警惕美國保護主義政策和地緣政治風險。另外，亞洲非投資等級債券相對較具吸引力，主因其專注於國內市場，並可望受惠中國的經濟刺激措施。

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瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清表示，隨著美國債務的增加，黃金價格往往會走高；而目前各國央行對黃金持續的買盤，市場對黃金的需求強勁，加上黃金具長期避險功能，續看好黃金前景。

渣打CIO預估，金價短期3個月內每盎司為2750美元，未來12個月內則有望達到每盎司2900美元。渣打CIO建議，今年投資組合可持有6%的黃金適度避險。（編輯：潘羿菁）1140114