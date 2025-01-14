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去年11月刷卡額3855億 金管會估全年破4.6兆寫新高

2025/1/14 20:21
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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今天公布2024年11月刷卡額為新台幣3855億元，年增5.13%，2024年前11月刷卡額達4兆2654億元，續寫史上同期新高，年增11.07%。金管會粗估，2024年全年刷卡額可望飆破4.6兆元，創歷年新高。

因一銀、中信銀等部分銀行持續清卡，根據金管會統計，截至2024年11月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數降至5862萬張，月減4萬張，總有效卡數為3891萬張，月增19萬張。

因流通卡下滑、有效卡走升，11月底平均活卡率達66.38%，月增0.37個百分點。

百貨公司週年慶進入尾聲，加上旅遊需求下滑，2024年11月刷卡額僅3855億元，月減4.77%；但2024年前11月刷卡額仍達4兆2654億元，續寫史上同期新高，年增11.07%。

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金管會銀行局副局長侯立洋透露，根據目前粗估，2024年全年刷卡額可望超過4.6兆元，改寫歷年新高。

金管會資料顯示，中信銀2024年11月續居刷卡王，單月刷卡額高達676.32億元，國泰世華銀近641.66億元次之，第3至第5名依序為北富銀530.61億元、玉山銀464.18億元及台新銀428.09億元。（編輯：林家嫻）1140114

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