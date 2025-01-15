吳昕陽：挺過3大挑戰 新光三越今年營收拚千億

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（中央社記者曾智怡台北15日電）新光三越總經理吳昕陽今天表示，去年零售業遭遇出國旅遊潮、缺工、電價調漲等3大壓力，但全年營收仍成長1.2%、達新台幣956億元，今年將朝千億大關邁進。展店方面，台南小北門店預計6月底展開試營運。

吳昕陽表示，去年零售業遭遇許多挑戰，包含出國旅遊民眾多，以及缺工問題延續，持續與相關單位研擬解決方案，且去年面臨2次電價上漲、漲幅皆達20%，對營運帶來壓力；但展望2025年，全台仍有10多個商場將陸續開幕，包含新光三越商場在內。

他表示，新光三越近年花費心思打造「被信賴的生態圈」，一定會嚴謹落實資訊安全、勞工安全、食品安全；並持續進行數位優化，去年會員數達406萬人，「在不遠的未來」期待會員數衝上700至800萬人，需透過擴大生態圈達成目標。

營運表現方面，吳昕陽表示，去年新光三越營收956億元，較2023年成長1.2%，今年將朝千億大關邁進。

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新光三越南山廣場新商場命名為台南小北門店，預計6月底展開試營運，是新光三越在台南的第3間店，客群設定為25到40歲的年輕人與年輕家庭。吳昕陽表示，對於小北門店期許，除看好商圈，更希望加大數位連結，在販售形式展現新亮點。

新光三越展店計畫未停歇，吳昕陽透露，持續在人口多地區如新北、桃園找地，也期待台中有機會開第2家百貨。（編輯：潘羿菁）1140115