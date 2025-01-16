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金檢聯手打詐 國泰世華銀與北檢簽署反詐MOU

2025/1/16 16:34（1/16 16:51 更新）
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國泰世華銀行與台北地檢署攜手合作簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，拚金檢聯防打詐。簽約儀式由銀行總經理李偉正（左）與北檢檢察長王俊力（右）共同代表簽署。（國泰世華銀行提供）中央社記者羅元駿傳真 114年1月16日
國泰世華銀行與台北地檢署攜手合作簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，拚金檢聯防打詐。簽約儀式由銀行總經理李偉正（左）與北檢檢察長王俊力（右）共同代表簽署。（國泰世華銀行提供）中央社記者羅元駿傳真 114年1月16日
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（中央社記者羅元駿台北16日電）金檢聯防打擊詐騙。國泰世華銀行今天表示，與台北地檢署簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），為首家與台北地檢署合作建立可疑金融帳戶即時通報機制的民銀營行。

國泰世華銀今天發布新聞稿指出，銀行總經理李偉正與台北地檢署檢察長王俊力共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU）。

李偉正表示，以推動防詐互助合作為核心，持續拓展與金融同業、民間企業、公部門的交流協作，建立資訊共享、風險預警、資金攔截、推動反詐科技等多重防護機制與舉措。希望透過金融與司法跨界合作，擴大公私協防量能，有效事前更精準辨識與管制潛在不法金融帳戶。

王俊力表示，面對犯罪手法日益複雜，深化與金融機構的合作成為不可或缺的阻詐關鍵。透過與國泰世華銀行合作，能幫助檢警迅速展開行動，快速凍結犯罪資金，以降低社會與司法成本。

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國泰世華銀說明，本次「聯盟盾專案」MOU將針對潛在可疑涉及詐欺、洗錢的金融帳戶進行分析，並在法律規範保障下強化情資交流；銀行也將持續運用AI技術及數據強項，與檢方密切合作，若發現涉及重大詐欺的可疑金融帳戶將即時通報，達成事前管制潛在不法帳戶的目標。

根據警政署最新統計，截至去年9月，國泰世華銀行臨櫃攔阻成功件數近1800件，金額達新台幣13.8億元，阻詐成效連續2年居業界第1。（編輯：潘羿菁）1140116

王俊力
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