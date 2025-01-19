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調查：過去3個月2成台灣民眾用TikTok 44%每天看

2025/1/19 08:39（1/19 09:01 更新）
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根據2024台灣網路報告，過去3個月有21.67%的台灣成年民眾使用過抖音/TikTok。（示意圖／中央社檔案照片）
根據2024台灣網路報告，過去3個月有21.67%的台灣成年民眾使用過抖音/TikTok。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北19日電）根據2024台灣網路報告，過去3個月有21.67%的台灣成年民眾使用過抖音/TikTok，其中約44.45%使用者每天使用抖音或TikTok。學者表示，成年人約有1/5用過TikTok，比例不低。

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）發布的2024台灣網路報告，透過市話跟手機方式進行調查，以了解民眾社群媒體使用行為，調查期間為去年6月19日到6月29日。

詢問全體樣本最常使用的社群媒體，調查顯示，民眾最常使用的社群媒體仍是臉書（Facebook），占比44.44%，其次，Instagram以21.12%穩居最常使用的社群媒體第2名，第3名則為抖音/Tiktok，占比為2.53%。

調查研究團隊代表、陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超表示，雖然社群媒體排名上跟2023年接近，但可以明顯看到「社群遷徙」的現象，臉書近3年使用比例逐漸向下，Instagram、抖音/Tiktok則呈現持續成長，還有Threads等新興平台異軍突起，顯示資訊流通市場被更多元的小眾平台瓜分。

陶振超指出，調查在抽樣上考慮相當全面，民眾最常使用社群平台前3名分別為臉書、Instagram與TikTok，排序應無問題。

他強調，現在研究過程更為嚴謹，18歲以下年輕族群如果要作為調查樣本，必須取得家長同意，因此通常需要更多研究經費與時間，這也讓學界在18歲以下族群的調查樣本與研究都相對少，僅台灣傳播資料庫等大型調查比較會有18歲以下族群樣本。

陶振超指出，台灣網路報告的調查對象是18歲以上族群，抖音/TikTok作為最主要使用平台的比例2.53%，確實可能被低估，加上平台也被中國作為宣傳工具，民眾調查時可能回答比較保守，不見得願意透露是否使用。

全球短影音快速發展，陶振超表示，2023年起特別單獨一題詢問是否過去3個月有使用過TikTok，所謂「使用」是指進入抖音或TikTok的App看影片或發布影片，不包含從其他App觀看短影音。

調查顯示，過去3個月內，有21.67%成年民眾使用過抖音或TikTok，「比例確實不低，也比較接近真實狀況」。

他觀察，以台灣使用狀況來看，最主要還是用臉書跟IG，親朋好友主要都在這2大平台，抖音/TikTok比較偏向娛樂面跟短影音取向，但確實可以看到平台上也有許多高流量網紅，值得後續關注。

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調查顯示，使用抖音或TikTok的使用者中，其中有44.45%每天使用抖音或TikTok，包括一天數次占35.06%，一天一次占9.39%，顯示使用者黏著度高。

台灣抖音或TikTok使用者的人口特徵方面，調查顯示，男性使用TikTok的人口比率為25.39%，顯著高於女性的18.11%。年齡方面，抖音或TikTok使用率與年齡呈現反比，年齡層愈低則使用率愈高，以18到29歲年齡層民眾的抖音或TikTok使用率最高，為34.37%。（編輯：潘羿菁）1140119

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