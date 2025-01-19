川普可能暫緩TikTok禁令 數發部：持續關注

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（中央社記者蘇思云台北19日電）美國因國安考量通過TikTok「不賣就禁」法案，不過，美國候任總統川普稱很可能上任當天宣布TikTok禁令暫緩90天執行，是否出現轉圜餘地引發外界關注。數發部表示，持續關注美國作法與後續變化。

短影音熱潮席捲全球，中國字節跳動（ByteDance）2016年創立抖音，2017年進一步推出國際版TikTok，如今TikTok全球用戶數突破10億人，已成為許多用戶每天必滑的APP。

觀察各國TikTok使用率，計算方式為國家TikTok使用者人數占該國總人口比率，根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）發布的2024台灣網路報告，鄰近亞洲國家中，以馬來西亞、泰國的TikTok使用比率最高，分別為83.98%及81.11%，再來是越南70.02%、印尼45.54%、菲律賓40.28%，台灣TikTok使用率則為21.67%，與日本相當。

其他國家俄羅斯為40.45%，美國為36.11%，法國為35.94%，德國為27.46%。不過，TWNIC指出，台灣跟其他國家調查與統計方式或有差異，因此僅供排序依據。

TikTok市占率快速拓展，卻也讓各國為國家安全、個資議題傷透腦筋，近年包括美國、歐盟等國紛紛針對公部門設備祭出TikTok禁令。

美國總統拜登去年4月簽署「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，俗稱不賣就禁），規定中國母公司字節跳動若沒在期限內從TikTok撤資，TikTok將在今年1月19日起在美國被禁，即蘋果和Google等應用程式平台將強制下架TikTok，不然可能面臨罰款。

美國TikTok達到1.7億用戶，是否可能從應用程式平台下架，引發關注。美國最高法院裁定認為，「不賣就禁」法不構成侵犯美國上億用戶的言論自由，拜登政府則表示，由於時間點的關係，是否執行禁令將由上任後的川普定奪。

川普最近接受美國國家廣播公司（NBC）採訪時提到，很可能考慮在上任後，提供TikTok禁令90天的寬限期。

數發部對此說明，台灣對TikTok的管理，主要限制公部門設備使用，公務機關資通設備已禁止下載使用TikTok，這部分仍會持續，並未因此調整。

數發部指出，各國都密切關注美國作法，如果美國進一步限制，蘋果和Google等應用程式平台下架TikTok後，其他國家也可能有所效法；不過，川普上任確實帶來新的變數，會不會有其他方式，仍會密切持續觀察後續作法。

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數發部長黃彥男先前表示，若TikTok在美國落地後，台灣網域設定上可以連到美國版TikTok，不會連到中國去，預期可減少假訊息問題。

詐欺犯罪危害防制條例與相關子法上路，數發部指出，TikTok也申請在台灣設立法律代表人，未來若有任何不當內容時，也會透過法律代表人進行溝通或開罰。（編輯：蘇志宗）1140119