川普掃蕩移民從芝加哥做起 傳紐約邁阿密也入列

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統當選人川普本月20日上任後，他的新政府幾乎馬上就會在全美多個城市展開大規模掃蕩移民的行動；多位官員和人權團體表示，芝加哥被視為第一個可能執行的地點。

綜合路透社和法新社報導，即將上任的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）今天告訴福斯新聞（Fox News）說，「針對性執法行動」很快就將追捕他口中的70萬名非法且接獲遞解出境命令的移民。他並說會在多個城市展開行動。

他趕在川普20日宣誓就職之前向福斯新聞表示：「總統川普打從第1天就明白指出…他將確保邊境安全，並將展開驅逐行動。」

伊利諾州移民難民人權聯盟（Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights）主席歐提茲（Dulce Ortiz）告訴路透社說，20日清晨5時預料會有上看200名的美國移民暨海關執法局（ICE）人員突襲芝加哥地區，打算在民眾上班途中或展開一天活動的時候逮人。

不過，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述4名匿名知情人士的話指出，芝加哥這場「大規模移民突襲行動」預料於川普宣誓就職的隔天，也就是21日展開。報導並說行動將「持續一整個星期」，參與行動的ICE人員將多達100到200人。

芝加哥警局發言人泰瑞（Don Terry）向「紐約時報」（The New York Times）表示，芝加哥警局不會「干預或介入其他政府機構執行公務」。

但他表示，芝加哥警局「並不記錄移民身分」且「將不會與聯邦移民官員分享資訊」。

位在伊利諾州的芝加哥，是美國中西部的樞紐城市。它與其他多個民主黨執政市府團隊都曾宣布自身為移民「庇護」城市，意味著當局並不會單單以一個人是否具有合法移民身分來當作逮捕的依歸。

然而，除了芝加哥，消息人士昨天告訴路透社說，ICE人員也將於紐約和邁阿密執行突襲行動。

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川普今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示，兌現大規模驅逐移民這項選戰承諾，是他執政的優先要務，但他婉拒點名他鎖定哪些城市，也未說明驅逐行動將何時展開。

川普說：「很快就會有所行動。我們必須將罪犯趕出我們的國家。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140119