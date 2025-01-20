宜特2024年獲利創新高 今年衝刺車電等5大領域

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（中央社記者張建中新竹20日電）宜特自結2024年歸屬母公司淨利新台幣4.82億元，創下新高，每股純益6.5元。宜特表示，2025年將積極拓展汽車電子驗證、太空環境測試、AI高速驗證、先進製程與封裝，以及智慧即時全球可靠度驗證等5大領域。

電子產品驗證服務廠宜特今天公布2024年第4季自結財報，單季營收11.07億元，季減0.8%，營業利益0.77億元，季減34.89%，歸屬母公司淨利0.91億元，季增6.41%，每股純益約1.22元。

宜特2024年全年營收43.46億元，年增14%，營業利益3.69億元，年增21.47%，歸屬母公司淨利4.82億元，年增24.98%，每股純益6.5元。

宜特指出，為協助客戶加速車用電子產品上市，除了成為AEC（Automotive Electronics Council，汽車電子協會）會員，亦取得IATF 16949品質管理系統認證，提供涵蓋耐用性、可靠度等驗證服務，全面提升車用產品的安全與穩定性。

在太空環境測試方面，宜特表示，2024年第4季建構完整的太空環境測試實驗室，提供從地面到太空的一站式測試解決方案，包括振動、衝擊、輻射、熱真空等測試項目，確保衛星與航太零組件在極端環境中具備高可靠度。

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AI高速驗證部分，宜特指出，專注於高頻訊號測試及模擬設計評估。先進製程與封裝方面，宜特將著重在共封裝光學模組（CPO）、通孔玻璃基板（TGV）、矽穿孔技術（TSV）及2.5D和3D封裝等解決方案。

宜特表示，2025年中將推出智慧即時全球可靠度驗證中心，提供智慧監控、即時反應與全球連線的測試服務，針對不同產品的電壓與電流需求，靈活調整測試條件，協助客戶快速應對市場變化。（編輯：楊蘭軒）1140120