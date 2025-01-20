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羅智先：全集團預算會議 擘劃未來逾兆元營運執行

2025/1/20 19:08
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（中央社記者何秀玲台北20日電）統一集團董事長羅智先日前發出內部文件說明今年營運方針。他指出，AI是2024年最熱門話題，現在集團必須加速融入，已是現在進行式的數位經濟運作，今年全集團預算會議擘劃未來一年超過新台幣兆元規模的營運執行，為迎接數位經濟與AI經濟時代，集團持續伺機投資相關產業。

羅智先日前透過集團內部系統，向員工說明今年營運方針。他表示，AI是2024年最熱門的話題，必須加速融入已是現在進行式的數位經濟運作；隨著科技急速發展，必須做好準備及適應數位進入日常生活的時代。

羅智先指出，統一為了打造全通路的生活品牌，提供消費者更即時、更便利的全方位消費體驗，在未來將持續投資相關產業。

統一在實體通路，無論是超商或量販店都坐穩龍頭地位，不過羅智先2024年初曾談到，統一集團2023年營收新台幣5800億元，但透過線上創造營收連0.5%都沒有。

檢視統一集團2024年在電商動作頻頻，2月宣布認購雅虎台灣公司債2500萬美元（約新台幣8.12億元），持有Yahoo台灣電商業務80%股份，取得營運主導權。

同年10月，統一更砸下近25億元持股網家30%，成為網家最大股東。

零售業界分析，統一在電商布局，在面對電商龍頭富邦媒，確實有一段距離要追趕，而統一為了打造全方位電商版圖，北中南大型物流園區也陸續動工中，市場認為，統一正在展現虛實整合的企圖心。

另外，統一集團2024年宣布整合旗下關係企業，打造大型電商平台uniopen，集結包括統一超的i預購、博客來、康是美、家樂福以及Yahoo購物等，組成電商大艦隊，業界也認為，目標是擴大營運，要劍指富邦媒momo。

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統一集團另一個備受注目的新商場，為2023年接手改造誠品信義的百貨商場「DREAM PLAZA」，羅智先日前表示，該商場投資超過10億元，預計在2025年開幕。

羅智先於集團內部文件揭露，為持續提供消費者全方位消費體驗，未來伺機投資相關產業，也讓市場高度關注統一投資布局與對象。（編輯：潘羿菁）1140120

羅智先
統一2024年營收6576億元創新高 朝7000億里程碑邁進併家樂福和轉投資成長 統一前11個月營收首破6千億
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